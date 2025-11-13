Vuelve la exitosa telenovela “Como en el cine” a Tv Azteca, adelantan

Protagonizada por Lorena Rojas y Mauricio Ochmann, la historia se estrenó originalmente en 2001 y logró consolidarse con una audiencia fiel durante su emisión, que se extendió por más de 240 capítulos.

La telenovela narra la vida de Isabel, una joven que lleva una doble vida: de día, psicóloga; de noche, bailarina en un bar, todo con el fin de sacar adelante a su hermana menor, Rocío.

"Como en el cine" marcó una generación con una narrativa que combinó drama, música, romance y situaciones de la vida cotidiana en un formato moderno para su época.