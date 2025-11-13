Entretenimiento

Vuelve la exitosa telenovela “Como en el cine” a Tv Azteca, adelantan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La exitosa telenovela Como en el cine, considerada una de las producciones más emblemáticas de TV Azteca en la década de los 2000, volverá a transmitirse por el canal Azteca 7 en 2026, en horario estelar de las 8:30 de la noche, según versiones preliminares en redes sociales.

Protagonizada por Lorena Rojas y Mauricio Ochmann, la historia se estrenó originalmente en 2001 y logró consolidarse con una audiencia fiel durante su emisión, que se extendió por más de 240 capítulos.

La telenovela narra la vida de Isabel, una joven que lleva una doble vida: de día, psicóloga; de noche, bailarina en un bar, todo con el fin de sacar adelante a su hermana menor, Rocío.

"Como en el cine" marcó una generación con una narrativa que combinó drama, música, romance y situaciones de la vida cotidiana en un formato moderno para su época.

Aunque hasta el momento la televisora no ha emitido un comunicado oficial, la retransmisión ya ha comenzado a circular en redes sociales y fanáticos han mostrado entusiasmo por volver a ver la historia que dejó huella en sus pantallas.

