Vuelve Desperate Housewives, ahora en podcast

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz estadounidense Teri Hatcher, recordada por su papel de "Susan" en la serie Desperate Housewives, estrenó este martes 9 de septiembre su nuevo podcast titulado “Desperately Devoted”, en el que comparte micrófonos con su hija real Emerson Tenney y con Andrea Bowen, quien interpretó a su hija en pantalla.

La información fue confirmada en el lanzamiento del programa, que ya está disponible en algunas plataformas de podcasts.

El proyecto se centra en revivir los mejores momentos de la serie que se transmitió por ABC entre 2004 y 2012, pero con un enfoque más íntimo y actual.

A través de cada episodio, Hatcher y sus acompañantes utilizarán el drama como punto de partida para hablar de temas como relaciones, maternidad, identidad y amistad.

La actriz de 60 años explicó que la idea es acercar a los fans a las experiencias detrás de cámaras y, al mismo tiempo, abrir conversaciones más profundas sobre la vida cotidiana.