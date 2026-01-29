Vuelve "Amor en Custodia" a Tv Azteca

La Versión Original: Un Éxito Inolvidable

Con un total de 280 episodios, Amor en Custodia marcó un hito en la historia de la televisión mexicana. La telenovela, protagonizada por Margarita Gralia, Sergio Basañez, Paola Núñez y Andrés Palacios, sigue la historia de Bárbara "Barbie" Bazterrica (interpretada por Paola Núñez), quien, junto con su guardaespaldas Pacheco, interpretado por Andrés Palacios, se ve envuelta en una relación llena de secretos y pasiones prohibidas. Uno de los momentos más icónicos de la serie es la frase de "Barbie", "Me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver", que se convirtió en un fenómeno de cultura pop.

Una Nueva Versión: Silvia Navarro Protagoniza el Remake de Televisa

A pesar de que Amor en Custodia se prepara para hacer su regreso en Azteca 7, la competencia está al alza con el remake que prepara Televisa para 2026. En esta nueva versión, Silvia Navarro tomará el protagonismo en el papel que originalmente fue de Margarita Gralia. La producción está a cargo de Juan Osorio, quien promete darle un giro moderno a la clásica historia de amor, poder y secretos.

Los fanáticos del elenco original, como Andrés Palacios (quien interpretó a "Pacheco"), ya han comenzado a reaccionar ante la llegada de este nuevo remake, dejando en claro el impacto que la versión original aún tiene sobre las generaciones actuales.

