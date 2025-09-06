¿Vuelve a Molotov? Tito Fuentes reaparece tras coma y adicciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras varios meses fuera de los escenarios, Tito Fuentes, guitarrista y vocalista de Molotov, reapareció públicamente y reveló los motivos que lo llevaron a tomar una pausa en su carrera musical: una dura lucha contra las adicciones, problemas de salud física y una experiencia cercana a la muerte.

En entrevista reciente, Tito confesó que una complicación durante una cirugía lo llevó a un coma inducido por casi tres días, una vivencia que definió como estar “muerto en vida”.

Ese episodio marcó un antes y un después. “Fue ahí cuando decidí parar, cambiar todo. No podía seguir igual”, relató el músico, quien también confesó haber tenido adicción al azúcar, consumiendo grandes cantidades de caramelos y chicles —los conocidos sugar shots— que eliminó por completo tras su recuperación.

A lo largo de más de 30 años de carrera, Tito ha enfrentado 11 cirugías, algunas derivadas de momentos de crisis emocional. Su historia también incluye episodios de alcoholismo y lo que él describe como una “autodestrucción silenciosa”.