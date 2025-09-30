"Vuela alto, Micky": Ángela Aguilar se despide de su estilista asesinado en Polanco, CDMX

Además de su éxito como estilista, Miguel fue un acompañante cercano de Ángela Aguilar en varias etapas de su carrera. La cantante continuó su mensaje agradeciéndole por su amistad, consejos y apoyo emocional:

“Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar".

