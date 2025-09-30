"Vuela alto, Micky": Ángela Aguilar se despide de su estilista asesinado en Polanco, CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el asesinato del estilista de celebridades Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como "Micky Hair", la cantante Ángela Aguilar expresó públicamente su dolor y cariño con un emotivo mensaje en redes sociales.
"Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran", escribió la intérprete de regional mexicano en su cuenta de Instagram.
Miguel de la Mora fue asesinado la noche del lunes a las afueras de su salón de belleza ubicado en Polanco, Ciudad de México, en un ataque directo perpetrado por sujetos en motocicleta. La Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso.
Además de su éxito como estilista, Miguel fue un acompañante cercano de Ángela Aguilar en varias etapas de su carrera. La cantante continuó su mensaje agradeciéndole por su amistad, consejos y apoyo emocional:
“Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar".
