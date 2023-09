Volverá "Crossroads" con Britney Spears a Cinépolis de Morelia y con escenas inéditas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Crossroads", protagonizada por Britney Spears, se proyectará en las pantallas grandes de Cinépolis en un evento especial.

La película que estrenó hace 20 años regresará como parte del Crossroads Global Fan Event mismo que coincidirá con el lanzamiento de las muy esperadas memorias de Spears "The woman in me" disponible en todo el mundo el 24 de octubre.