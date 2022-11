Vocalista de Tierra Cali da, al borde del llanto, lamentable noticia desde Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Humberto Plancarte, vocalista de Tierra Cali dio, al borde del llanto, una lamentable noticia desde Michoacán para todos sus fans.

Y es que la estrella de Tierra Caliente anunció su retiro de la música, al menos como vocalista de esta importante agrupación en el género duranguense.

Por medio de un video de redes sociales Humberto Plancarte dijo a sus fans que ya no estará en el grupo como vocalista, sin embargo, se mantendrá en las produciones.

Añadió que luego de 24 años de carrera es momento de decir adiós, ya que no se siente como cuando inició este grupo:

"Ya no soy el mismo de antes, empiezo a sentir algunas enfermedades que ya no me permiten hacer giras de trabajo; yo pienso que es hora", dijo en Facebook.

Asimismo, compartió a sus seguidores que se tratará un problema de alcoholismo, por lo que con su salida de Tierra Cali también dejará "de tomar".

Escucha el mensaje íntegro del vocalista en el que cuenta también algunas vivencias en sus años al frente de esta agrupación michoacana: