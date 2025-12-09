Vocalista de Los Titanes de Durango, recibe botellazo en pleno show [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que parecía ser una noche de fiesta y música regional mexicana terminó en un incidente que rápidamente se viralizó en redes sociales. Durante una presentación en vivo, el vocalista de Los Titanes de Durango, Sergio Sánchez Ayón, fue agredido por un fan que le lanzó una botella de cerveza al rostro.

El momento fue captado en video por asistentes al concierto y difundido ampliamente en plataformas como Instagram y TikTok, donde los usuarios se mostraron indignados por el acto violento. Pese al golpe, el cantante mantuvo la calma y no detuvo el espectáculo.

“Sí me dolió, pero no hay pedo”: Sergio Sánchez responde con humor

En una reacción que sorprendió a sus seguidores, Sánchez Ayón no solo continuó cantando, sino que incluso bromeó con el público sobre el dolor que sintió.

“La neta, no hay pedo, hay que perdonar a la v... Mentira, sí me dolió”, dijo entre risas, provocando la ovación del público.

Más tarde, a través de la cuenta oficial de Instagram de la agrupación, el cantante compartió una publicación donde se refirió al momento:

“Disculpen por la grosería ‘¿te vale v*rga?’, pero la verdad me ganó el impulso de sentir un ptz en la trompa…”