Vocalista de Los Titanes de Durango, recibe botellazo en pleno show [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que parecía ser una noche de fiesta y música regional mexicana terminó en un incidente que rápidamente se viralizó en redes sociales. Durante una presentación en vivo, el vocalista de Los Titanes de Durango, Sergio Sánchez Ayón, fue agredido por un fan que le lanzó una botella de cerveza al rostro.
El momento fue captado en video por asistentes al concierto y difundido ampliamente en plataformas como Instagram y TikTok, donde los usuarios se mostraron indignados por el acto violento. Pese al golpe, el cantante mantuvo la calma y no detuvo el espectáculo.
En una reacción que sorprendió a sus seguidores, Sánchez Ayón no solo continuó cantando, sino que incluso bromeó con el público sobre el dolor que sintió.
“La neta, no hay pedo, hay que perdonar a la v... Mentira, sí me dolió”, dijo entre risas, provocando la ovación del público.
Más tarde, a través de la cuenta oficial de Instagram de la agrupación, el cantante compartió una publicación donde se refirió al momento:
“Disculpen por la grosería ‘¿te vale v*rga?’, pero la verdad me ganó el impulso de sentir un ptz en la trompa…”
Además, reconoció que el ambiente fiestero de sus conciertos puede influir en el comportamiento alterado de algunos asistentes:
“Hay que aceptar que somos responsables de que algunos fans se pongan alterados de más y ni sepan qué rollo. #desmadretitan y que la fiesta siga”.
De acuerdo con una publicación en las redes de Los Titanes de Durango, el responsable del botellazo era un fan en estado de ebriedad. Aunque no se ha confirmado si fue retirado del evento, muchos usuarios en redes sociales condenaron la agresión, señalando que no hay justificación para ese tipo de comportamientos, por más festivo que sea el ambiente.
Lejos de abandonar el escenario, como quizás lo habrían hecho otros artistas, Sergio Sánchez optó por seguir el show, lo que le ganó el respeto de miles en redes sociales. Comentarios como “pocos artistas hubieran aguantado ese golpe” o “mis respetos por no parar el show” inundaron las publicaciones del grupo.
El incidente también abrió el debate sobre la seguridad en conciertos y el consumo de alcohol en eventos masivos, especialmente en escenarios donde el contacto con el público es más cercano.