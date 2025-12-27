Vocalista de Los Tigres del Norte se cae en el escenario y no deja de tocar [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ni la edad ni una aparatosa caída impidieron que Jorge Hernández, vocalista y acordeonista de Los Tigres del Norte, continuara con el show durante su presentación en la Feria Nacional Potosina (Fenapo 2025).
Los hechos ocurrieron el pasado domingo, durante el concierto gratuito de la agrupación en el Teatro del Pueblo. Mientras interpretaba el tema "La Lotería", el cantante de 72 años tropezó y cayó al suelo con todo y acordeón, generando preocupación entre los asistentes al evento.
A pesar del incidente, Hernández no soltó el instrumento ni interrumpió la canción. Fue auxiliado rápidamente por sus compañeros y personal del staff, quienes lo ayudaron a reincorporarse y hasta a colocarle nuevamente el sombrero, mientras él seguía tocando algunas notas.
El gesto de profesionalismo fue ovacionado por el público, que reconoció la entrega del intérprete. El concierto continuó sin mayores contratiempos, extendiéndose por más de cuatro horas para deleite de sus seguidores, quienes vivieron una noche llena de música norteña, nostalgia y emoción.
