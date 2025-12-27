Vocalista de Los Tigres del Norte se cae en el escenario y no deja de tocar [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ni la edad ni una aparatosa caída impidieron que Jorge Hernández, vocalista y acordeonista de Los Tigres del Norte, continuara con el show durante su presentación en la Feria Nacional Potosina (Fenapo 2025).

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, durante el concierto gratuito de la agrupación en el Teatro del Pueblo. Mientras interpretaba el tema "La Lotería", el cantante de 72 años tropezó y cayó al suelo con todo y acordeón, generando preocupación entre los asistentes al evento.