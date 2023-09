Vive Latino anuncia fechas para su edición 2024

Aún es muy pronto para conocer a las bandas que formarán parte del cartel y será en próximos meses que revelará el line up.

Lo mismo con los boletos, más adelante darán a conocer los precios de los bonos y de los boletos día por día.

En las últimas ediciones, el Vive Latino ha sorprendido por tener a importantes bandas que se salen de los géneros que normalmente manejan, como rock, rock-pop, ska, hip-hop y pop, entre otros; al llevar a bandas como Los Tigres del Norte, Los Ángeles Azules, Los Tucanes de Tijuana, Banda MS o más recientemente a Carín León

El 'Vive' también ha traído a bandas internacionales de renombre como Guns n' Roses, Limp Bizkit, Yeah Yeah Yeahs, Snow Patrol, Korn, Carlos Santana, Nine Inch Nail, Placebo, Interpol, Blur, The Mars Volta, Deftones, The Chemical Brothers, Fatboy Slim, Morrisey, Garbage, Justice, Gorillaz, Noel Gallagher, The 1975 entre otros.

Este festival surgió en 1998, pero no se realizó en los años 1999, 2002 y 2021.

Muy seguramente el Vive Latino traerá interesantes sorpresas para su siguiente edición.

