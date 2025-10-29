VIRAL: "Pobres nacieron y pobres morirán"; hijo de tequilero de Jalisco insulta a campesinos por bloqueos [Video]

En el clip, que él mismo difundió desde su cuenta personal de Instagram -la cual dio de baja tras las reacciones-, se observa a Pablo quejándose desde su automóvil mientras expresa:

“Es inaceptable verdaderamente la situación del paro de los agricultores [...] de verdad que me da coraje tanta pobreza, pero sobre todo no la monetaria [...] pobres nacieron y pobres morirán, se los aseguro”.

Las declaraciones fueron interpretadas como un ataque directo hacia las comunidades campesinas que realizaron protestas en diversas zonas del país, exigiendo precios justos y mejores condiciones para el campo.

La viralización del video provocó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios criticaron la aparente contradicción entre las palabras de Pablo y el origen agrícola de su familia. Muchos señalaron que la empresa familiar, Tequila Tres Mujeres, mantiene vínculos directos con el campo mexicano.