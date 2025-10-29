VIRAL: "Pobres nacieron y pobres morirán"; hijo de tequilero de Jalisco insulta a campesinos por bloqueos [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video viralizado en redes sociales ha desatado una ola de indignación, luego de que un joven identificado como Pablo Partida, hijo del dueño de la tequilera “Tres Mujeres”, emitiera comentarios clasistas en contra de los bloqueos realizados por agricultores.
En el clip, que él mismo difundió desde su cuenta personal de Instagram -la cual dio de baja tras las reacciones-, se observa a Pablo quejándose desde su automóvil mientras expresa:
“Es inaceptable verdaderamente la situación del paro de los agricultores [...] de verdad que me da coraje tanta pobreza, pero sobre todo no la monetaria [...] pobres nacieron y pobres morirán, se los aseguro”.
Las declaraciones fueron interpretadas como un ataque directo hacia las comunidades campesinas que realizaron protestas en diversas zonas del país, exigiendo precios justos y mejores condiciones para el campo.
La viralización del video provocó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios criticaron la aparente contradicción entre las palabras de Pablo y el origen agrícola de su familia. Muchos señalaron que la empresa familiar, Tequila Tres Mujeres, mantiene vínculos directos con el campo mexicano.
Horas más tarde, la empresa emitió un comunicado firmado por Jesús Partida Melendrez, padre del joven y fundador de la marca, en el que se deslinda de los dichos de su hijo y ofrece una disculpa pública:
"No compartimos los comentarios y mucho menos la indiferencia de la lucha agraria [...] nuestra labor primaria siempre ha estado ligada al campo”, se lee en el documento fechado el 28 de octubre.
La carta también destaca que la empresa se identifica con el esfuerzo campesino y que su crecimiento se ha sostenido gracias al trabajo del campo.
Hasta el momento, Pablo Partida no ha reaparecido públicamente ni ha ofrecido una disculpa personal.
