Viral: mujer con asombroso parecido a Jenni Rivera causa impacto en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una fotografía tomada en una clínica de Matehuala, San Luis Potosí, se volvió viral en redes sociales luego de que usuarios notaran el increíble parecido físico de una mujer con Jenni Rivera, cantante fallecida en 2012. La imagen ha generado especulaciones, nostalgia e incluso teorías que cuestionan si realmente murió.
La escena muestra a la mujer en una ventanilla médica, aparentemente realizando un trámite. La imagen fue compartida sin contexto, pero en cuestión de horas circuló en X, Facebook e Instagram, donde internautas señalaron la similitud en los rasgos faciales, el peinado e incluso el estilo de expresión.
A más de una década del trágico accidente aéreo donde la “Diva de la Banda” perdió la vida, el impacto de su figura permanece vigente. El surgimiento de esta imagen provocó múltiples reacciones: desde teorías de conspiración hasta homenajes espontáneos a su legado musical.
Hasta el momento, no se ha identificado a la mujer ni existe indicio alguno de relación con la familia Rivera. Aunque todo apunta a una coincidencia, el fenómeno refleja la profunda conexión emocional del público con una artista que sigue presente en la cultura popular mexicana.
BCT