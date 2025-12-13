Viral: mujer con asombroso parecido a Jenni Rivera causa impacto en redes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una fotografía tomada en una clínica de Matehuala, San Luis Potosí, se volvió viral en redes sociales luego de que usuarios notaran el increíble parecido físico de una mujer con Jenni Rivera, cantante fallecida en 2012. La imagen ha generado especulaciones, nostalgia e incluso teorías que cuestionan si realmente murió.

La escena muestra a la mujer en una ventanilla médica, aparentemente realizando un trámite. La imagen fue compartida sin contexto, pero en cuestión de horas circuló en X, Facebook e Instagram, donde internautas señalaron la similitud en los rasgos faciales, el peinado e incluso el estilo de expresión.