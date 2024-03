VIRAL: galopa en Morelia para "rescatar" con gasolina a automovilista varado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre a caballo fue llamado "héroe" por salvar a un automovilista que se habría quedado sin gasolina y el momento se viralizó en redes sociales.

Fue a través de la cuenta de TikTok livinginmorelia que se viralizó el momento captado presuntamente en una avenida de esta capital michoacana.

Con cerca de 6 millones de visualizaciones, el video fue titulado "¿Hay un nuevo héroe en Morelia?". Y es que, según se muestra, un hombre a todo galope fue a "rescatar" a un automovilista que se quedó sin gasolina.

Con bidón cargando y al ritmo de "Holding out for a hero" el video suma cientos de comentarios como: "Pensé que iba a quedar épico y quedó legendario", "Soportó vientos despiadados, infernales desiertos, escaló hasta el último maldigo cuarto de la torre más alta", "Es lo más macho que he visto en 2024" y "Ahora tengo la necesidad masculina de aprender a montar a caballo.