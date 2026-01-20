VIRAL: fan de BTS pide milagro en la Basílica para conseguir boletos para sus conciertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La fiebre por los conciertos de BTS en México ha desatado un fenómeno único entre los armys mexicanos. Una fan decidió acudir a la Basílica de Guadalupe para pedirle a la Virgen ayuda en su misión de conseguir boletos para ver a la banda surcoreana en el Estadio GNP Seguros en los conciertos de mayo próximo.
La usuaria Dan García compartió en TikTok un video donde se le ve en la Basílica, con una foto de BTS y su lighstick, pidiendo a la Virgen que la ayudara a cumplir su sueño de conocer a la banda. El video se volvió viral rápidamente, tocando el corazón de miles de seguidores.
Otros armys se unieron a la idea, publicando fotos y videos en redes sociales desde templos e iglesias, pidiendo lo mismo: la bendición de la Virgen para conseguir boletos.
El fenómeno muestra cómo la devoción hacia BTS en México ha ido más allá de ser solo una moda. Para muchos fans, la banda es casi una figura de culto, y la Virgen de Guadalupe se ha convertido en la aliada perfecta para lograr su sueño.
La historia de Dan se ha convertido en una de las más comentadas entre los fans mexicanos.
rmr