VIRAL: fan de BTS pide milagro en la Basílica para conseguir boletos para sus conciertos

Otros armys se unieron a la idea, publicando fotos y videos en redes sociales desde templos e iglesias, pidiendo lo mismo: la bendición de la Virgen para conseguir boletos.

El fenómeno muestra cómo la devoción hacia BTS en México ha ido más allá de ser solo una moda. Para muchos fans, la banda es casi una figura de culto, y la Virgen de Guadalupe se ha convertido en la aliada perfecta para lograr su sueño.