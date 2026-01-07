VIRAL: evento de Día de Reyes termina en caos; adultos se llevan juguetes "a la mala", en Tabasco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que debía ser una celebración familiar terminó en desorden y confrontaciones durante el festejo del Día de Reyes en Jalpa de Méndez, Tabasco, luego de que la entrega de juguetes se saliera de control.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales y medios locales, el reparto de regalos organizado por el Ayuntamiento se vio rebasado por la asistencia de cientos de personas.

Padres de familia comenzaron a subirse al escenario para tomar los obsequios por la fuerza, lo que provocó empujones, gritos e incluso golpes entre los presentes.