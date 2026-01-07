VIRAL: evento de Día de Reyes termina en caos; adultos se llevan juguetes "a la mala", en Tabasco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que debía ser una celebración familiar terminó en desorden y confrontaciones durante el festejo del Día de Reyes en Jalpa de Méndez, Tabasco, luego de que la entrega de juguetes se saliera de control.
De acuerdo con publicaciones en redes sociales y medios locales, el reparto de regalos organizado por el Ayuntamiento se vio rebasado por la asistencia de cientos de personas.
Padres de familia comenzaron a subirse al escenario para tomar los obsequios por la fuerza, lo que provocó empujones, gritos e incluso golpes entre los presentes.
En algunos testimonios compartidos en Facebook, se acusa que varias personas aprovecharon el caos para llevarse juguetes de más, dejando a otros menores sin posibilidad de recibir su obsequio.
“¿Dónde están los valores que le estamos enseñando a los niños?”, cuestionaron usuarios ante la conducta observada durante el evento.
