VIRAL: "Espantapájaros" armado desata pelea en fiesta de Halloween y lo desarman a golpes, en CDMX [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que parecía una celebración de Halloween terminó en violencia en la Ciudad de México, luego de que un video se viralizara mostrando a un hombre disfrazado que llegó armado a una fiesta y fue golpeado por otros asistentes.
Los hechos ocurrieron el fin de semana en la colonia Reacomodo El Cuernito, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, el hombre de 41 años de edad fue detenido tras realizar detonaciones con un arma de fuego y amenazar a vecinos en vía pública.
En las imágenes difundidas en redes sociales se observa al sujeto disfrazado de espantapájaros, acompañado por una mujer disfrazada de payasita. Ambos llegan al domicilio de manera agresiva y, tras discutir con los asistentes, el hombre dispara al aire. En respuesta, varios jóvenes también disfrazados lo enfrentan y lo desarman a golpes.
La SSC indicó que, al arribar al lugar, los oficiales encontraron a varias personas golpeando al sujeto, quien fue diagnosticado por paramédicos con heridas que no requirieron traslado hospitalario. Un vecino entregó a las autoridades una pistola corta con cuatro cartuchos percutidos, presuntamente usada por el detenido.
Según el informe oficial, el individuo cuenta con antecedentes por delitos contra la salud y diversas faltas administrativas. Fue presentado ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.
