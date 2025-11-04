VIRAL: "Espantapájaros" armado desata pelea en fiesta de Halloween y lo desarman a golpes, en CDMX [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que parecía una celebración de Halloween terminó en violencia en la Ciudad de México, luego de que un video se viralizara mostrando a un hombre disfrazado que llegó armado a una fiesta y fue golpeado por otros asistentes.

Los hechos ocurrieron el fin de semana en la colonia Reacomodo El Cuernito, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, el hombre de 41 años de edad fue detenido tras realizar detonaciones con un arma de fuego y amenazar a vecinos en vía pública.