VIRAL: atrapan a ladronas de ropa en plaza de NL; llevaban prendas hasta en los pantalones

De acuerdo con medios locales, las mujeres fueron identificadas como Susana “N” de 52 años y Lourdes “N” de 51. Al ser detectadas por el personal de la tienda, se hizo el reporte a las autoridades, quienes aseguraron un total de 21 prendas, con un valor aproximado de 10 mil 159 pesos.

Tras la intervención de los oficiales, las detenidas fueron trasladadas al Ministerio Público, donde se determinarán las responsabilidades legales por su presunta participación en el delito de robo a negocio.

El suceso ha generado gran revuelo en redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados, con miles de vistas y reacciones a través de plataformas como TikTok e Instagram.