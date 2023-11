Vienen Mackenyu a la Fun Convention de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fun Convention Mexico confirmó que el cantante, modelo y actor Mackenyu vienen a nuestro país para su evento los próximos 16 y 17 de diciembre de este 2023.

Por medio de sus redes sociales Fun Convention Mexico informó que el originario de Tokio estará en la ciudad en la Expo Reforma, de la Ciudad de México.

Mackenyu participará en sesiones de fotos y autógrafos para sus más fieles seguidores.

Los boletos se venderán sólo en cantidades limitadas y por paquetes desde $1500 en: https://www.funconvention.com/entradas

El artista es famoso por actuar en películas y doramas como Over Drive dando vida a Naozumi Hiyama; en Samurai X: El fin interpretando a Yukishiro Enishi; en Knights of the Zodiac como Seiya de Pegaso; y como Roronoa Zoro del live action de One Piece, la cual es la serie No 1 en 86 países.