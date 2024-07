Viene a México Yumiko Igarashi, dibujante de Candy Candy, para convivir con fans

"Mundialmente conocida por el arte de "Candy Candy", "Georgie" y "Anne of Green Gables", la maestra mangaka #YumikoIgarashi se une como invitada de honor de #AniMole2024 #LaMoleConvention", fue el mensaje con el que se anunció.

La cita será los días 27, 28 y 29 de septiembre, en el World Trade Center, que se ubica en Cuidad de México, en calle Filadelfia 40, colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez.

Por ahora no se ha detallado si la maestra estará sólo un día o los tres, para ello te invitamos a checar las actualizaciones en sitio web.

Sobre Yumiko Igarashi, La Mole compartió:

Famosa por sus líneas limpias y trazos detallados, ilustró las aventuras de Candy White en la revista “Nakayoshi”, con historia de Kyoko Mizuki. El manga fue recopilado posteriormente en nueve volúmenes, publicados entre 1976 y 1979.

En 1982 comenzó a colaborar con Man Izawa, quien le escribió la historia "Nerima yori ai o komete", lo que condujo a la publicación del manga "Georgie" en las páginas de la revista “Flowers”, del sello Shogakukan, siendo este título el que, junto con #CandyCandy contribuyó a aumentar su fama en Japón y el extranjero.

En 1997 comenzó a publicar la versión cómica de la saga de novelas "Anne of Green Gables", dibujando un total de cinco tomos. Cabe mencionar que de 1968 a 2011 también estuvo activa en la producción de títulos como “Shiroi Same no iru Shima”, “Mayme Angel”, “Tim Tim Circus”, “Paruso no Ken”, “Anne Wa”, “Muka Muka Paradise” y “Bara no Josephine".

Cabe mencionar que Yumiko Igarashi ofrecerá firmas en el Artists’ Alley, y será parte de un exclusivo meet & greet dirigido a los fans más apasionados de su carrera, del que se dará información próximamente.