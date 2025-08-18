VIDEO: TikToker que da dinero en Morelia niega ayuda a señora por considerarla mentirosa

En esta ocasión, Saavedra ofrecía 2 mil 500 pesos a distintas personas que aceptaban narrar por qué necesitaban el dinero. Sin embargo, al acercarse una mujer, el influencer le negó la ayuda porque, según afirmó, sus seguidores le habían advertido que ya había participado en otro video con una versión considerada falsa.

Durante la grabación, la mujer aseguró que requería el dinero para su padre, pero algunos usuarios recordaron que, en videos previos, ella habría señalado que dicho familiar había fallecido, lo que puso en duda la veracidad de su relato.

Finalmente, Saavedra decidió no entregarle el apoyo, lo que provocó que la mujer se marchara molesta.

El caso ha generado debate sobre este tipo de dinámicas en redes sociales y la influencia de los seguidores en la decisión de los creadores digitales.

