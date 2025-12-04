VIDEO: Señalan a Fabiola Campomanes de consumo de "sustancias" en La Granja VIP, de Tv Azteca

El momento ocurrió durante una conversación con las participantes Kim Shantal y La Bea, en la que Campomanes mencionó:

“Es eso o la pastillita de a poquito”, en aparente alusión a un tratamiento para controlar la ansiedad.

La Bea respondió con un “estamos a dos de volar todos”, lo que alimentó especulaciones entre la audiencia digital.

Aunque la actriz aclaró posteriormente que hablaba de un fármaco recetado, el tema escaló rápidamente en redes sociales bajo el hashtag #FabiolaChurros, acumulando miles de menciones en pocas horas.

Mientras algunos usuarios señalaron a la producción del reality por supuesta permisividad, otros defendieron a Campomanes y pidieron no juzgar sin contexto.

Cabe recordar que la actriz, nominada en la última asamblea del programa, ya había protagonizado momentos tensos dentro de la competencia.

En ediciones anteriores, otros integrantes también han hecho referencia a temas de salud mental o consumo de sustancias, como el caso de Sergio Mayer Mori, quien habló abiertamente de su lucha contra la adicción.