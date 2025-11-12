VIDEO: Sale primer tráiler de El Diablo Viste a la Moda 2

La historia regresa con figuras clave como Meryl Streep en su papel de Miranda Priestly y Emily Blunt como Emily Charlton. Anne Hathaway, quien dio vida a Andy Sachs, se encuentra en negociaciones para volver al proyecto.

El tráiler muestra un entorno renovado: se anticipa que la trama abordará el impacto del mundo digital sobre la industria de la moda y el periodismo impreso, enfrentando a Miranda ante nuevos retos mientras Emily se consolida en un rol ejecutivo.

El video promete una mezcla de nostalgia y actualización, pensada tanto para los seguidores del filme original como para una nueva generación.

Para los morelianos y cinéfilos que frecuentan Cinépolis, este adelanto representa una oportunidad de anticipar lo que será una de las grandes entregas de 2026.

Se espera que la cadena de exhibición incluya el avance en salas y plataformas digitales, sumando emoción al regreso de una franquicia que se ha convertido en un referente de la cultura pop.