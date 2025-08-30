VIDEO: operador detiene tren para no atropellar perrito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un gesto de humanidad se volvió viral luego de que un operador detuvo un tren en movimiento sobre la avenida Insurgentes Norte, en la Ciudad de México, para evitar atropellar a un perro que se encontraba sobre la vía.

El momento quedó registrado en un video compartido por el propio maquinista en TikTok, donde se observa cómo frena la unidad y permite que el animal salga con vida.

También al rescate del perrito corrió una mujer, quien ayudó a poner a salvo al can.

La acción fue celebrada por cientos de usuarios, quienes destacaron la sensibilidad del operador con mensajes como: “Te queremos mucho, operador que cuida a los perritos”.

El clip se ha compartido ampliamente en redes sociales, convirtiéndose en un ejemplo de empatía y responsabilidad que ha conmovido a la comunidad digital.