VIDEO: Mhoni Vidente habría predicho muerte de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño

Zapopan, Jalisco (MiMorelia.com).- Días antes del asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, la astróloga Mhoni Vidente advirtió que el regional mexicano sufriría la pérdida de uno de sus exponentes.

En colaboración para El Heraldo de México, la pitonisa aseguró: “La carta de la muerte revela la caída de un joven originario del norte del país. Les pido a los intérpretes extremar precauciones”.

El presagio tomó fuerza tras confirmarse el ataque armado ocurrido esta semana, en el que Barajas, de 38 años, perdió la vida en calles de Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con reportes preliminares, el cantante se encontraba en una pensión de autos cuando fue interceptado por sujetos armados. En la agresión también murió otro hombre y una mujer resultó herida.

Testigos señalaron que los responsables llegaron en motocicletas y dispararon directamente contra el músico y sus acompañantes.