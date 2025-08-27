VIDEO: María Antonieta de las Nieves, ‘La Chilindrina’, reaparece tras ser hospitalizada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la preocupación generada por su hospitalización en Perú, la actriz María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente por su personaje de “La Chilindrina”, utilizó su cuenta oficial de Instagram para ofrecer una actualización sobre su estado de salud.
En un video publicado en su perfil, la actriz se mostró tranquila, realizando actividades cotidianas como dibujar y conversar con sus seguidores, asegurando que se encuentra en recuperación y de buen ánimo.
En la descripción del clip, compartió un mensaje con el que disipó los rumores y agradeció el apoyo recibido:
“Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud ❤️. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios 🙏”.
La hospitalización de la actriz durante su gira artística en Perú causó inquietud entre sus fanáticos; sin embargo, con esta publicación De las Nieves dejó claro que se encuentra estable y en recuperación.
El gesto de transparencia fue recibido con múltiples muestras de cariño en redes sociales, confirmando el gran afecto que mantiene con el público latinoamericano.
BCT