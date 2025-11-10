VIDEO: Jolette reacciona a salida de Lola Cortés de La Granja VIP

La también cantante y presentadora recordó que su convivencia con Lola se dio hace más de dos décadas durante su participación en La Academia, y subrayó que desconoce la versión actual de la actriz.

"No pudiera emitir como tal una opinión porque no he visto el reality y lo poquito que he visto ha sido a través de Tik Tok, pero jamás me voy a prestar para atacar a una mujer como Lola, que ya la está pasando maI, si el público es lo que espera, que sepan que soy una dama y que empatizo completamente".

Aún así, ofreció su respaldo y deseó que pueda rodearse de su familia para sanar.

"Me alegro que ella haya podido salir si era lo que quería, no sé más porque no vi el reality, ni La Casa De Los Famosos Mx, como para saber qué está pasando pero si ella estaba sufr¡ɛnd0 y tiene un problema de saIud mentaI, que bueno que pudo salir y yo le pido a toda la gente que tenga mucho respeto por el tema y por su persona. Yo no me voy a poner en plan de 'ahora me toca a mí', si alguien esperaba eso de mí, jamás en la vida me prestaría para atacarIa".

Además, agradeció al público por las muestras de cariño y por volverla tendencia en redes sociales, destacando que su objetivo ha sido dejar una huella positiva en los corazones de quienes la recuerdan.

Finalmente, pidió a sus seguidores evitar críticas hacia Cortés y, en su lugar, brindar comprensión y respeto.

"Yo no puedo tener una opinión de quien es la versión de Lola hoy en el 2025, la conocí durante 5 meses hace 20 años y es lo que ella también conoció de mí, yo no puedo saber qué persona es hoy, qué está atravesando, las pérdidas que ha tenido, y si ella no lo pudo resistir es algo que yo respeto absolutamente y deseo que se sane, se recupere y se refugie en sus seres queridos; va a estar bien", finalizó.