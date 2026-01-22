VIDEO: Jennifer López da limosna a indigente y la critican; "no fue de corazón"

Aunque en un inicio muchos interpretaron el momento como un acto de empatía, las críticas no tardaron en aparecer, ya que algunos internautas consideran que el gesto fue planeado para las cámaras.

Entre los comentarios más repetidos se mencionan frases como: “sólo lo hizo porque la estaban grabando” o “se ve que fue armado”.

El clip fue ampliamente compartido en plataformas sociales y rápidamente generó debate: mientras unos usuarios aplauden el acto, otros cuestionan si la acción fue auténtica o una estrategia mediática.

También surgieron críticas más amplias sobre el trato a las figuras públicas y la idolatría hacia celebridades.