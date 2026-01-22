VIDEO: Jennifer López da limosna a indigente y la critican; "no fue de corazón"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video protagonizado por la cantante y actriz Jennifer López ha causado revuelo en redes sociales tras ser captada entregando dinero a una persona sin hogar en las calles de Los Ángeles.
La escena muestra a Jennifer López acercándose a una persona en situación de calle, a quien entrega un billete, mientras una cámara capta el momento con claridad.
Aunque en un inicio muchos interpretaron el momento como un acto de empatía, las críticas no tardaron en aparecer, ya que algunos internautas consideran que el gesto fue planeado para las cámaras.
Entre los comentarios más repetidos se mencionan frases como: “sólo lo hizo porque la estaban grabando” o “se ve que fue armado”.
El clip fue ampliamente compartido en plataformas sociales y rápidamente generó debate: mientras unos usuarios aplauden el acto, otros cuestionan si la acción fue auténtica o una estrategia mediática.
También surgieron críticas más amplias sobre el trato a las figuras públicas y la idolatría hacia celebridades.
