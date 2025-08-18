VIDEO: intentó lanzar café a un auto y terminó bañándose él mismo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video que circula en TikTok muestra a un hombre, identificado en redes sociales como “Lord Nescafé”, cuando intenta arrojar una bebida a un vehículo en movimiento y termina derramándosela sobre sí mismo.

Las imágenes, difundidas en la cuenta @papulift con la descripción “Un domingo cualquiera en López Mateos”, Guadalajara, Jalisco, acumulan más de 13 millones de reproducciones y más de 2 millones de “me gusta”.

En el clip se observa al hombre en el asiento del copiloto de una camioneta blanca, desde donde intenta lanzar el contenido de un termo a otro automóvil. El líquido, sin embargo, rebota y cae directamente sobre su rostro y ropa.

Hasta el momento, no se han detallado las circunstancias que originaron el incidente, aunque el hecho generó diversas reacciones entre usuarios que viralizaron el video en distintas plataformas digitales.