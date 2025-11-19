VIDEO: Gabrielle Henry, de Jamaica, sufre aparatosa caída en pasarela de Miss Universo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un momento de tensión se vivió este miércoles durante la competencia preliminar del certamen Miss Universe 2025, cuando Gabrielle Henry, representante de Jamaica, sufrió una aparatosa caída al finalizar su pasarela en la categoría de vestido de noche.
El incidente ocurrió mientras la concursante descendía del escenario. Testigos en el lugar reportaron que la joven fue retirada en camilla por personal médico, lo que generó preocupación inmediata entre los asistentes y la organización del certamen.
Hasta ahora, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el estado de salud de la delegada jamaiquina y si podrá continuar en el certamen.
La caída de Henry ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde internautas han expresado tanto su apoyo como críticas a los protocolos de seguridad del evento.
Algunos cuestionan si el vestuario o las condiciones del escenario pudieron influir en el accidente, mientras otros destacan la importancia de priorizar la salud de las participantes por encima del espectáculo.
