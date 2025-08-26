VIDEO: Filman Godzilla x Kong: Supernova en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales confirmó que la Ciudad de México se convirtió en escenario de la película Godzilla x Kong: Supernova. Las imágenes muestran a cientos de extras corriendo en Paseo de la Reforma, recreando escenas de caos que de inmediato se hicieron virales.

El sábado 23 de agosto, la producción cerró varias calles del primer cuadro de la capital para grabar secuencias de la esperada secuela del Monsterverse. En un comunicado, la Secretaría de Cultura solo informó sobre “trabajos de filmación”, sin precisar inicialmente que se trataba de la cinta de Warner Bros. y Legendary.