VIDEO: Filman Godzilla x Kong: Supernova en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales confirmó que la Ciudad de México se convirtió en escenario de la película Godzilla x Kong: Supernova. Las imágenes muestran a cientos de extras corriendo en Paseo de la Reforma, recreando escenas de caos que de inmediato se hicieron virales.
El sábado 23 de agosto, la producción cerró varias calles del primer cuadro de la capital para grabar secuencias de la esperada secuela del Monsterverse. En un comunicado, la Secretaría de Cultura solo informó sobre “trabajos de filmación”, sin precisar inicialmente que se trataba de la cinta de Warner Bros. y Legendary.
Los videos captados por espectadores y participantes dejan ver escenas con evacuaciones simuladas, autos abandonados y sonidos de alerta, elementos que recrean la tensión ante la llegada de uno de los monstruos emblemáticos de la saga.
La grabación se extendió desde el Ángel de la Independencia hasta la Diana Cazadora, con encuadres también frente al Palacio de Bellas Artes. Para mantener la seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó cortes viales y operativos especiales.
Además de los efectos de sonido, se realizaron tomas aéreas con drones y cámaras especiales.
La producción destacó la colaboración de los extras, quienes ayudaron a dar realismo a un ambiente apocalíptico que impactó a quienes presenciaron la filmación.
RYE-