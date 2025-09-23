VIDEO: Entre abucheos, gritos y reclamos Susana Zabaleta enfrenta a la prensa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante y actriz Susana Zabaleta fue abucheada por un grupo de reporteros el lunes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tras arribar de una gira de trabajo en Guadalajara.

La información fue difundida a través de redes sociales y medios de comunicación nacionales, donde se observa el momento en que algunos representantes de la prensa gritan "¡Prensa digna!" y "¡Prensa libre!" al paso de la artista por los pasillos del aeropuerto.

Los abucheos ocurrieron en respuesta a las recientes burlas del comediante Ricardo Pérez, actual pareja de Zabaleta, quien se refirió despectivamente a la labor de los periodistas tras un altercado ocurrido días antes en el mismo aeropuerto.

En esta nueva ocasión, algunos reporteros intentaron obtener una declaración de la cantante sobre la protesta, a lo que ella respondió: “¿Por qué no esperaron a Ricardo? Llegó a las 8 de la mañana. No tiene nada que ver mi carrera con Ricardo”.

La tensión entre la pareja y la prensa se originó días atrás, cuando ambos evitaron dar declaraciones y Zabaleta tropezó en medio del tumulto.

El comediante culpó a los reporteros por lo ocurrido y posteriormente lanzó comentarios en tono burlón hacia ellos.

Así fue el nuevo encuentro con la prensa: