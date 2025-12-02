VIDEO: Detienen a Francisco Cantú en Estados Unidos, tras denuncias de Villarreal y Mircoli

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo han confirmado o desmentido la autenticidad del video, por lo que la información permanece como no verificada oficialmente.

El hecho se da en medio de un contexto legal complicado para Francisco Cantú. En septiembre de 2025, la cantante Alicia Villarreal inició acciones legales en su contra por presunta difamación y hostigamiento, respaldada por la abogada Mariel Colón, conocida por llevar casos de alto perfil.

Por su parte, Romina Mircoli, hija de la cantante Dulce —fallecida en diciembre de 2024—, también presentó una denuncia por amenazas. En medios de espectáculos se ha señalado que Cantú enfrenta múltiples acusaciones relacionadas con conflictos personales y declaraciones públicas contra ambas mujeres.

