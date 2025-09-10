VIDEO: Convulsionan chavos durante función de El Conjuro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la proyección de la película “El Conjuro: Últimos Ritos”, se registraron casos de convulsiones en al menos dos complejos de cine, uno en Celaya, Guanajuato, y otro en la Ciudad de México, lo que generó momentos de tensión entre los asistentes.

En el caso de Celaya, un video compartido en redes sociales muestra a un joven que comenzó a convulsionar dentro de la sala. Usuarios señalaron que las escenas con luces intermitentes y cambios rápidos de imagen pudieron detonar la reacción en caso de padecer epilepsia fotosensible.

Situación similar ocurrió en la capital del país, donde otro joven sufrió una convulsión mientras se desarrollaba la película. Testigos relataron que un hombre del público intervino de inmediato para auxiliarlo, en tanto llegaban los paramédicos, quienes lo atendieron en el lugar.

Ambos casos se reportan sin mayores complicaciones de salud, aunque el hecho provocó debate en redes sociales sobre los posibles riesgos de exposición a efectos visuales intensos en personas con condiciones neurológicas.

Así pasó en Celaya, Guanajuato: