VIDEO: colombiano pone puesto de dulces mexicanos y se vuelve viral; así vende las cachetadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sabor de los dulces mexicanos ha llegado hasta Soacha, un municipio en Colombia, donde un vendedor se ha vuelto viral en redes sociales por montar un puesto especializado en estas tradicionales golosinas.

Desde “cachetadas” hasta otras variedades que forman parte de la infancia de millones de mexicanos, el comerciante promociona sus productos en plataformas digitales, despertando la curiosidad y el antojo de los usuarios.

En redes sociales como TikTok el vendedor se aprecia que el vendedor llamó a su negocio "Tajín y Chamoy".

Aunque algunos comentarios señalan que los precios son elevados en comparación con los de México, otros explican que el costo responde a los procesos de importación.

A pesar de ello, el puesto ha ganado popularidad y los videos muestran a clientes entusiasmados por probar las delicias mexicanas.

El fenómeno ha sido comparado con el interés que tienen muchos mexicanos por consumir productos de Corea del Sur, reflejando cómo la cultura popular y la gastronomía pueden viajar y conectar a distintos países.