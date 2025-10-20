VIDEO: así ensaya La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, para su gira del regreso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emblemática banda española La Oreja de Van Gogh celebrará tres décadas de trayectoria musical con el anuncio de una nueva etapa que marca el regreso de su vocalista original, Amaia Montero, y una gira internacional que iniciará en mayo de 2026.

A través de una emotiva carta publicada en su sitio web oficial, la agrupación originaria de San Sebastián confirmó su reencuentro: “Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos”, expresaron los integrantes.

"Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz", aseguró Amaia, quien reaparece públicamente junto al grupo tras más de una década de ausencia.

Durante el último año, La Oreja de Van Gogh ha trabajado en la composición de nuevas canciones y en la revisión de su legado musical, el cual incluye éxitos como “La playa”, “Rosas”, “Muñeca de trapo” y “Puedes contar conmigo”. Esta etapa, afirman, está impulsada por la amistad renovada entre sus miembros y la pasión por seguir compartiendo su música con el público.

Además, anunciaron que Pablo Benegas, guitarrista y compositor del grupo, “sigue formando parte del grupo, aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros”. El músico se tomará una pausa temporal para dedicar más tiempo a su familia y explorar nuevos proyectos profesionales.