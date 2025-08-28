VIDEO: Anne Hathaway sufre estrepitosa caída, y se levanta con elegancia

La información fue difundida a través de redes sociales y medios internacionales que cubren el rodaje, donde se mostró el momento en el que la actriz se tropezó al bajar unas escaleras, cuando uno de sus tacones se rompió en medio de la filmación.

Pese a que la caída la llevó a golpear ligeramente la cadera, Hathaway demostró profesionalismo y sentido del humor, al levantar la mano y decir con una sonrisa: “I’m fine!” (“¡Estoy bien!”).