VIDEO: Anne Hathaway sufre estrepitosa caída, y se levanta con elegancia

Estados Unidos (MiMorelia.com).- La elegancia de Anne Hathaway fue puesta a prueba el pasado miércoles durante las grabaciones de la esperada secuela de El diablo viste a la moda, en la ciudad de Nueva York. La actriz de 42 años protagonizó un momento viral luego de sufrir una inesperada caída en plena escena.
La información fue difundida a través de redes sociales y medios internacionales que cubren el rodaje, donde se mostró el momento en el que la actriz se tropezó al bajar unas escaleras, cuando uno de sus tacones se rompió en medio de la filmación.
Pese a que la caída la llevó a golpear ligeramente la cadera, Hathaway demostró profesionalismo y sentido del humor, al levantar la mano y decir con una sonrisa: “I’m fine!” (“¡Estoy bien!”).
Lejos de generar preocupación, el momento desató aplausos por su actitud relajada y elegante, y rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.
“Esto es caer y levantarse con estilo”, coincidieron muchos usuarios en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok.
El incidente no detuvo el ritmo de grabación y la actriz continuó su trabajo sin mayores complicaciones.
RYE-