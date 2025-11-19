Entretenimiento

VIDEO: abuelita bendice moto de su nieto para que vuelva con bien a casa

Medellín, Colombia (MiMorelia.com).- Un tierno gesto familiar captó la atención de miles de usuarios en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que una abuelita bendice con agua bendita la motocicleta de su nieto antes de que este saliera a manejar.

Aunque aún no se ha confirmado el lugar exacto de la grabación, internautas afirman que ocurrió en Medellín, Colombia.

En las imágenes se observa a la mujer realizar una oración de protección mientras rocía el vehículo con agua bendita, demostrando con este acto lo que muchos describieron como “puro amor de abuela”.

El video rápidamente se volvió viral, generando reacciones que resaltan tanto el valor del amor familiar como la importancia de la seguridad al conducir.

Varios comentarios en redes recordaron que, además de los buenos deseos, es fundamental tomar precauciones viales.

@sugarentertainment

♬ Hallelujah - Suoni D'Anima

