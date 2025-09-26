VIDEO: abuchean a Ángela Aguilar en concierto de Nodal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que inició como una noche de celebración universitaria terminó en polémica. Durante el concierto gratuito que Christian Nodal ofreció en el campus Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), con motivo del aniversario número 92 de la institución, el nombre de Ángela Aguilar provocó una reacción inesperada entre los asistentes.
El público, conformado en su mayoría por jóvenes, acompañó con entusiasmo los temas más conocidos del sonorense, pero cuando Nodal mencionó a su esposa, Ángela Aguilar, quien se encontraba tras bambalinas, comenzaron los abucheos.
En múltiples videos difundidos en redes sociales se escucha cómo los asistentes corearon el nombre de la expareja del cantante, la artista argentina Cazzu: “¡Cazzu, Cazzu, Cazzu!”.
Ante la situación, Nodal mostró un semblante serio y, aunque por un momento se percibió su incomodidad, rápidamente retomó el control de la escena.
En un tono firme, se dirigió al público: “Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música... así que le vamos a dar por ahí”.
De inmediato, los músicos comenzaron a tocar y el cantante continuó con el espectáculo, dejando atrás el momento tenso.
El episodio, sin embargo, no pasó desapercibido en redes sociales, donde usuarios dividieron opiniones. Algunos señalaron que el rechazo hacia Aguilar se ha intensificado desde que la pareja confirmó su relación, mientras que otros aplaudieron la manera en que el intérprete de “Botella tras botella” defendió a su esposa y priorizó el ambiente musical del evento.
RYE-