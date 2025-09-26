VIDEO: abuchean a Ángela Aguilar en concierto de Nodal

El público, conformado en su mayoría por jóvenes, acompañó con entusiasmo los temas más conocidos del sonorense, pero cuando Nodal mencionó a su esposa, Ángela Aguilar, quien se encontraba tras bambalinas, comenzaron los abucheos.

En múltiples videos difundidos en redes sociales se escucha cómo los asistentes corearon el nombre de la expareja del cantante, la artista argentina Cazzu: “¡Cazzu, Cazzu, Cazzu!”.

Ante la situación, Nodal mostró un semblante serio y, aunque por un momento se percibió su incomodidad, rápidamente retomó el control de la escena.

En un tono firme, se dirigió al público: “Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y yo creo que muchos están aquí para disfrutar la música... así que le vamos a dar por ahí”.