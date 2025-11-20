“¡Victimización vende!”: la estrategia sin pudor de Adame [VIDEO]

En días recientes, Adame ha sido el centro de confrontaciones, destacando fuertes altercados. Uno con la comediante La Bea, durante una dinámica de “verdades y pastelazos” en la que, tras sentirse atacado verbalmente, reaccionó de forma agresiva. Aunque su actitud fue criticada por el público y algunos compañeros, Adame no ofreció disculpas y, por el contrario, argumentó que “ella me venía haciendo bullying desde antes”.

Otro enfrentamiento fue con Teo, después de ver juntos un video donde Adame criticaba al influencer. Aunque las palabras eran claras, Adame negó lo dicho, intensificando la tensión en la granja.

Frente a estas controversias, el expresentador asegura que actúa bajo lo que ha bautizado como “la ley de Adame”: “Si me atacan, yo también ataco”. Una justificación que ha dividido opiniones, pero que sin duda ha contribuido a mantenerlo vigente dentro del show.