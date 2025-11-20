“¡Victimización vende!”: la estrategia sin pudor de Adame [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre gritos, discusiones y controversias, Alfredo Adame se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles del reality show La Granja VIP. Pero lo que podría parecer una serie de arranques temperamentales, en realidad responde —según sus propias palabras— a una calculada estrategia mediática.
En una charla sin filtros con su compañero de equipo Eleazar, el también actor y conductor dejó claro su juego: “¿Sabes qué está viendo la gente desde el 24/7? ¡Victimización! De eso se trata, de eso se trata, de victimización”.
En días recientes, Adame ha sido el centro de confrontaciones, destacando fuertes altercados. Uno con la comediante La Bea, durante una dinámica de “verdades y pastelazos” en la que, tras sentirse atacado verbalmente, reaccionó de forma agresiva. Aunque su actitud fue criticada por el público y algunos compañeros, Adame no ofreció disculpas y, por el contrario, argumentó que “ella me venía haciendo bullying desde antes”.
Otro enfrentamiento fue con Teo, después de ver juntos un video donde Adame criticaba al influencer. Aunque las palabras eran claras, Adame negó lo dicho, intensificando la tensión en la granja.
Frente a estas controversias, el expresentador asegura que actúa bajo lo que ha bautizado como “la ley de Adame”: “Si me atacan, yo también ataco”. Una justificación que ha dividido opiniones, pero que sin duda ha contribuido a mantenerlo vigente dentro del show.
Sorprendentemente, su popularidad no ha mermado. Encuestas en redes sociales muestran que ha ganado simpatizantes, logrando evitar en varias ocasiones su eliminación. Para algunos, es el villano que todos aman odiar; para otros, el estratega que entiende cómo sobrevivir en el mundo del entretenimiento.
En un formato donde las emociones se magnifican, la pregunta sigue en el aire: ¿es Alfredo Adame una víctima, un provocador o simplemente un experto en show mediático?
