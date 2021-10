Vicente Fernández, en una joya de video

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hace unas horas se viralizó un video grabado hace años en el que Vicente Fernández aparece junto a grandes estrellas de la música y la televisión.

Vicente Fernández aparece junto a otros artistas mientras interpretan el tema "Cantaré, cantarás" (“I will sing, you will sing").

En el material aparecen artistas como José José, José Luis Rodríguez "El Puma", Roberto Carlos, José Feliciano, Julio Iglesias, "Cantinflas" entre muchos otros.

El video fue compartido en estos tiempos en los que el "Charro de Huentitán" atraviesa por complicaciones de salud.