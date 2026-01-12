‘Venganza’: Omar Chaparro desata el caos en la versión mexicana de John Wick

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La acción desbordada, los tiros bien coreografiados y la sed de justicia personal llegan al cine mexicano con “Venganza”, una nueva película protagonizada por Omar Chaparro, que ha sido comparada con la saga de John Wick, pero con un enfoque nacional.

El largometraje fue presentado durante el Amazon Upfront, donde se anunció que “Venganza” será la primera cinta mexicana producida por Amazon MGM Studios para su estreno exclusivo en cines. Su llegada a la pantalla grande está programada para el 26 de febrero, y se prevé su proyección en más de 800 salas a nivel nacional.

En “Venganza”, Omar Chaparro interpreta a Toro, un exmilitar de fuerzas especiales que presencia el asesinato de su esposa a manos de un criminal. Sin nada que perder y consumido por el dolor, emprende una cruzada brutal en busca del responsable.

Acompañado por su mejor amigo Miguel, interpretado por Alejandro Speitzer, Toro desata una ola de violencia marcada por tiroteos, persecuciones y combates cuerpo a cuerpo.

Es una película de acción como pocas se han hecho en México, con un ritmo implacable y una producción de alto nivel”, adelanta la sinopsis oficial.

La cinta busca posicionarse como un parteaguas para el género de acción en el país, y para ello cuenta con el respaldo del coordinador de escenas de riesgo Diyan Hristov, reconocido por su trabajo en franquicias como John Wick 2, La vieja guardia 2 y Rambo: Last Blood.