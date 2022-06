Vende sus carritos para pagar su boda y se hace viral

México (MiMorelia.com).- Un coleccionista mexicano puso en venta sus carritos de Hot Wheels para poder apoyar con los gastos de su boda y su sacrificio de amor se popularizó rápidamente.

Fue gracias a la página de la comunidad de apasionados del automovilismo deportivo Slicks, donde compartieron una captura de la publicación de un hombre que puso a la venta su colección de carros de Hot Wheels para poder pagar su boda.

En la imagen se muestra que tiene un cartel pegado a un automóvil en el que se logra leer “vendo mis Hot Wheels para pagar mi boda”.

La publicación se hizo viral y los usuarios no dudaron en reaccionar, algunos lo vieron como un tierno sacrificio de amor, pero otros dijeron que no valía la pena deshacerse de su colección por la boda, ya que aseguraban que no es necesario el gasto para realizar el enlace.

Cabe señalar que al momento no se ha dado con el joven autor de esta fotografía y algunos creen que sólo se trató de una imagen montada, lo que sí es real, es que causó gran polémica entre los coleccionistas de carros en miniatura.

SHA