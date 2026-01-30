Universal confirma fecha de estreno de Fast & Furious Forever

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras años de cambios, retrasos y complicaciones en su desarrollo, finalmente fue anunciada de manera oficial Fast & Furious Forever, la que será la última película de la exitosa saga protagonizada por Vin Diesel.

Tanto Universal Pictures como el propio actor confirmaron la fecha de estreno del filme, el cual marcará el cierre definitivo de la historia de Dominic Toretto y su equipo.

De acuerdo con la información difundida, Fast & Furious Forever llegará a las salas de cine el próximo 17 de marzo de 2028, por lo que aún faltan más de dos años para que el público pueda ver el desenlace de una de las franquicias más taquilleras del cine de acción.

Aunque se había mencionado que la película se encontraba en producción desde 2024, con Vin Diesel compartiendo imágenes de supuestas locaciones y arte conceptual, el proyecto habría enfrentado diversos obstáculos internos. Reportes señalan que Universal detuvo el avance del filme debido a desacuerdos relacionados con el rumbo creativo y el alto presupuesto que caracteriza a la saga.

Estas diferencias habrían llevado a una pausa en la producción hasta alcanzar un nuevo acuerdo entre el estudio y el actor, quien también funge como productor de la franquicia.

Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre la trama, aunque se ha señalado que Fast & Furious Forever buscaría un regreso a las raíces de la saga, dejando de lado las acrobacias imposibles, explosiones y misiones de espionaje, para centrarse nuevamente en el mundo de las carreras callejeras.

Este enfoque ha generado inquietud entre los seguidores, ya que la entrega anterior concluyó con Dominic Toretto atrapado junto a su hijo tras el colapso de una presa, además de dejar abiertos varios frentes narrativos, como la supuesta muerte de integrantes del equipo, el regreso de Dwayne “The Rock” Johnson y la reaparición del personaje de Gal Gadot en una escena ambientada en la Antártida.

Debido a esta intención de presentar una película más contenida y menos “explosiva”, aún queda la incógnita de cómo se resolverán estos elementos y de qué manera se dará coherencia al cierre de la saga en su última entrega.

