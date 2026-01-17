¡Una trilogía para recordar! El Señor de los Anillos vuelve a salas Cinemex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una de las trilogías más queridas del cine regresa a la pantalla grande. Cinemex anunció el reestreno en versión extendida de El Señor de los Anillos, con funciones programadas a partir del 29 de enero de 2026 en complejos de todo el país.
A través de sus redes sociales oficiales, la cadena de cines confirmó que ya está disponible la preventa de boletos para las tres películas, ahora en su edición extendida, a través de su app y sitio web: https://ir.cinemex.com/lotr
La Comunidad del Anillo – Disponible a partir del 29 de enero
Las Dos Torres – Estrena el 5 de febrero
El Retorno del Rey – También a partir del 5 de febrero
Con el mensaje “Llegó la hora de escuchar la canción que perdurará por edades”, Cinemex invita a los fanáticos de la saga de J.R.R. Tolkien a volver a la Tierra Media y disfrutar en cines de las versiones más completas de la trilogía dirigida por Peter Jackson.
Las versiones extendidas incluyen escenas adicionales que no fueron parte de las ediciones originales de cine, lo que hace de esta experiencia algo especial para nuevos públicos y fans de toda la vida.
Se recomienda adquirir los boletos con anticipación, ya que se espera alta demanda debido al fenómeno cultural que representa El Señor de los Anillos.
mrh