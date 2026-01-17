¡Una trilogía para recordar! El Señor de los Anillos vuelve a salas Cinemex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una de las trilogías más queridas del cine regresa a la pantalla grande. Cinemex anunció el reestreno en versión extendida de El Señor de los Anillos, con funciones programadas a partir del 29 de enero de 2026 en complejos de todo el país.

A través de sus redes sociales oficiales, la cadena de cines confirmó que ya está disponible la preventa de boletos para las tres películas, ahora en su edición extendida, a través de su app y sitio web: https://ir.cinemex.com/lotr

🎬 Fechas de estreno:

La Comunidad del Anillo – Disponible a partir del 29 de enero

Las Dos Torres – Estrena el 5 de febrero

El Retorno del Rey – También a partir del 5 de febrero

Con el mensaje “Llegó la hora de escuchar la canción que perdurará por edades”, Cinemex invita a los fanáticos de la saga de J.R.R. Tolkien a volver a la Tierra Media y disfrutar en cines de las versiones más completas de la trilogía dirigida por Peter Jackson.