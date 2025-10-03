Una road movie íntima: Zayn y Louis en una serie que revive el legado 1D

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los exintegrantes de One Direction, Zayn Malik y Louis Tomlinson, protagonizarán una nueva serie documental de tres episodios que se estrenará en Netflix en 2026. La producción mostrará un lado íntimo y poco conocido de ambos artistas, en una aventura que los lleva por un viaje por carretera a través de Estados Unidos.
Descrita como una “aventura espontánea, con reconexión, exploración y muchas risas”, la serie sigue a los cantantes mientras reflexionan sobre temas personales como la vida, el amor, la pérdida y la paternidad. Uno de los momentos más emotivos abordará el fallecimiento de su excompañero Liam Payne, ocurrido en octubre de 2024 en Argentina, a los 31 años.
La dirección está a cargo de Nicola Marsh, reconocida por su trabajo en Song Exploder. La producción corre por cuenta de Campfire Studios, responsables de proyectos como Unknown Number: The High School Catfish.
Aunque Netflix no ha revelado aún la fecha oficial de estreno, se espera que la serie llegue a la plataforma en algún punto de 2026. Los fans aguardan con entusiasmo una producción que no solo evoque la nostalgia de One Direction, sino que muestre la evolución personal y emocional de Zayn y Louis en sus caminos individuales.
BCT