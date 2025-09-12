Un Jefe en Pañales, Apocalypto y más: en el maratón de Azteca 7 para este fin de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana, la señal de Azteca 7 tendrá un maratón especial con algunas de las películas más taquilleras y recordadas por el público, que se transmitirán el 13 y 14 de septiembre en horarios familiares.

Entre los títulos destacan cintas animadas como Un Jefe en Pañales, clásicos de acción como El Depredador, y producciones de gran impacto visual como Apocalypto y El Día Después del Mañana.

Programación del sábado 13 de septiembre

El Depredador – 12:00 horas

Un Jefe en Pañales 2 – 14:30 horas

Un Jefe en Pañales 1 – 16:45 horas

Apocalypto – 21:00 horas

Programación del domingo 14 de septiembre

Invasión – 13:00 horas

El Día de la Independencia – 15:30 horas

El Día Después del Mañana – 18:45 horas

Terremoto: La falla de San Andrés – 21:30 horas

La propuesta de Azteca 7 incluye tanto películas para toda la familia como producciones de acción y ciencia ficción.