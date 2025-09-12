Un Jefe en Pañales, Apocalypto y más: en el maratón de Azteca 7 para este fin de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana, la señal de Azteca 7 tendrá un maratón especial con algunas de las películas más taquilleras y recordadas por el público, que se transmitirán el 13 y 14 de septiembre en horarios familiares.
Entre los títulos destacan cintas animadas como Un Jefe en Pañales, clásicos de acción como El Depredador, y producciones de gran impacto visual como Apocalypto y El Día Después del Mañana.
El Depredador – 12:00 horas
Un Jefe en Pañales 2 – 14:30 horas
Un Jefe en Pañales 1 – 16:45 horas
Apocalypto – 21:00 horas
Invasión – 13:00 horas
El Día de la Independencia – 15:30 horas
El Día Después del Mañana – 18:45 horas
Terremoto: La falla de San Andrés – 21:30 horas
La propuesta de Azteca 7 incluye tanto películas para toda la familia como producciones de acción y ciencia ficción.
Por ejemplo, Un Jefe en Pañales traerá diversión para los más pequeños, mientras que títulos como El Depredador y Apocalypto, dirigida por Mel Gibson, prometen mantener la adrenalina al máximo.
En tanto, El Día de la Independencia y El Día Después del Mañana ofrecen dos visiones distintas de la ciencia ficción y el cine de desastres que han marcado época en la pantalla grande.
mrh