Un Jefe en Pañales, Apocalypto y más: en el maratón de Azteca 7 para este fin de semana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este fin de semana, la señal de Azteca 7 tendrá un maratón especial con algunas de las películas más taquilleras y recordadas por el público, que se transmitirán el 13 y 14 de septiembre en horarios familiares.

Entre los títulos destacan cintas animadas como Un Jefe en Pañales, clásicos de acción como El Depredador, y producciones de gran impacto visual como Apocalypto y El Día Después del Mañana.

Programación del sábado 13 de septiembre

  • El Depredador – 12:00 horas

  • Un Jefe en Pañales 2 – 14:30 horas

  • Un Jefe en Pañales 1 – 16:45 horas

  • Apocalypto – 21:00 horas

Programación del domingo 14 de septiembre

  • Invasión – 13:00 horas

  • El Día de la Independencia – 15:30 horas

  • El Día Después del Mañana – 18:45 horas

  • Terremoto: La falla de San Andrés – 21:30 horas

La propuesta de Azteca 7 incluye tanto películas para toda la familia como producciones de acción y ciencia ficción.

Por ejemplo, Un Jefe en Pañales traerá diversión para los más pequeños, mientras que títulos como El Depredador y Apocalypto, dirigida por Mel Gibson, prometen mantener la adrenalina al máximo.

En tanto, El Día de la Independencia y El Día Después del Mañana ofrecen dos visiones distintas de la ciencia ficción y el cine de desastres que han marcado época en la pantalla grande.

