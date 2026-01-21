Ubisoft cancela el remake de Prince of Persia: ‘No alcanzó la calidad esperada’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El esperado remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo ha sido oficialmente cancelado, tras más de cinco años de desarrollo y múltiples retrasos que mantuvieron en incertidumbre a miles de fans. La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Ubisoft en X, donde se reconoció que el proyecto no alcanzó el “nivel de calidad que la comunidad merece”.

El anuncio marca un cierre definitivo para uno de los remakes más anticipados del catálogo de la compañía, y llega como parte de una reestructuración interna sin precedentes dentro de Ubisoft, que incluye la cancelación de seis juegos, el retraso de otros siete y el cierre de dos estudios.

El remake fue anunciado en 2020 con el objetivo de revivir uno de los títulos más queridos de Ubisoft, originalmente lanzado en 2003. Su presentación generó una oleada de nostalgia y altas expectativas. Sin embargo, el desarrollo fue rápidamente afectado por críticas al apartado gráfico, falta de avances concretos y una larga cadena de retrasos.