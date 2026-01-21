Ubisoft cancela el remake de Prince of Persia: ‘No alcanzó la calidad esperada’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El esperado remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo ha sido oficialmente cancelado, tras más de cinco años de desarrollo y múltiples retrasos que mantuvieron en incertidumbre a miles de fans. La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Ubisoft en X, donde se reconoció que el proyecto no alcanzó el “nivel de calidad que la comunidad merece”.
El anuncio marca un cierre definitivo para uno de los remakes más anticipados del catálogo de la compañía, y llega como parte de una reestructuración interna sin precedentes dentro de Ubisoft, que incluye la cancelación de seis juegos, el retraso de otros siete y el cierre de dos estudios.
El remake fue anunciado en 2020 con el objetivo de revivir uno de los títulos más queridos de Ubisoft, originalmente lanzado en 2003. Su presentación generó una oleada de nostalgia y altas expectativas. Sin embargo, el desarrollo fue rápidamente afectado por críticas al apartado gráfico, falta de avances concretos y una larga cadena de retrasos.
En 2022, se confirmó que el proyecto había sido reiniciado desde cero, pasando de Ubisoft India a Ubisoft Montreal, estudio creador del título original, con apoyo de Ubisoft Toronto. A pesar de ello, nunca se ofrecieron avances significativos, lo que alimentó las dudas sobre su viabilidad.
La cancelación del remake de Las Arenas del Tiempo forma parte de una revisión mayor del portafolio de Ubisoft, realizada entre diciembre y enero. Según el comunicado oficial, el objetivo es “reorientar el portafolio, reasignar recursos y respaldar el regreso a niveles excepcionales de calidad”.
Esta reorganización también responde al giro estratégico hacia experiencias de mundo abierto y servicios en vivo (GaaS), un enfoque que prioriza juegos como Assassin’s Creed, The Division y otras propiedades de largo plazo con alto rendimiento comercial.
Aunque los detalles de los otros títulos cancelados no se han revelado, se sabe que incluyen nuevas IP y juegos móviles. En contraste, Ubisoft continúa trabajando en proyectos de gran escala como la tercera entrega de The Division, la cual internamente ha sido descrita como un “monstruo de juego”.
También se mantiene el interés de la comunidad en un posible remake de Assassin’s Creed: Black Flag, aunque hasta el momento no ha sido confirmado por la empresa.
mrh