Uber graba momento en el que la policía se lleva a su pasaje

Estado de México (MiMorelia.com).- Un conductor de Uber grabó el momento en que su pasajero debido a su estado, fue interceptado y llevado por las autoridades antes de poder ingresar al vehículo.

El video fue compartido en TikTok, donde se ve que el conductor de Uber, identificado como Edgar Mora León, llega al punto de encuentro con su pasajero programado, sin embargo, al llegar al lugar, se encuentra con una sorpresa inesperada: el pasajero está siendo abordado por las autoridades debido a su presunto estado de ebriedad.

En medio de la situación, el conductor de Uber no pudo evitar soltar una risa y narrar la situación… a su estilo:

"No mamen banda, se están llevando a mi usuario. Creo que viene bien pedo el morro, pero no me voy a meter en pedos"

El video muestra al pasajero sosteniéndose de un poste de luz mientras los policías intentan llevarlo consigo, creando lo que al internet le pareció una cómica situación, o “momentos Edomex”, según comentarios.