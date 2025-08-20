Tzintzuntzan brilla en la telenovela 'Amanecer' de TelevisaUnivisión
Tzintzuntzan, Michoacán (MiMorelia.com).- La riqueza natural y cultural de Tzintzuntzan llegó a las pantallas de México y Estados Unidos gracias a la telenovela “Amanecer”, producción de TelevisaUnivisión que eligió este Pueblo Mágico michoacano como una de sus locaciones principales.
A través de sus capítulos, la novela ha mostrado paisajes naturales, platillos tradicionales y el trabajo artesanal de esta zona emblemática de la región lacustre de Michoacán, contribuyendo a su promoción turística y cultural a nivel internacional.
El elenco está conformado por figuras reconocidas como Fernando Colunga, Livia Brito, Ernesto Laguardia, Patricia Reyes Spíndola, María Rojo, Julieta Egurrola, Nicola Porcella, Daniel Elbittar y Emilio Osorio, quienes grabaron escenas en locaciones clave del municipio.
La presencia de esta producción en territorio michoacano ha sido celebrada por autoridades y habitantes locales, quienes destacaron la oportunidad de mostrar al mundo el patrimonio cultural y natural de Tzintzuntzan a través de la televisión.
agm