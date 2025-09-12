Tyler, The Creator llegará con gira Latin America ’26 a CDMX y Guadalajara

El intérprete de See You Again se presentará el 24 de marzo de 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y el 29 de marzo en la Arena Guadalajara.

La preventa para la CDMX iniciará el próximo 18 de septiembre a través de Ticketmaster, mientras que para Guadalajara será el 19 de septiembre mediante SuperBoletos.

Además de México, Tyler, The Creator se presentará en países como Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica y Puerto Rico, como parte de la gira por Latinoamérica.